1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.
 19 Kasım 2020 10:07
+Aa- Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, 21-22 Kasım'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 461 lira seviyelerinde
19 Kasım 2020 10:53		 Balıkesir'de kamyon tıra çarptı: 1 ölü
19 Kasım 2020 09:51
Faiz kararı öncesi döviz fiyatları
19 Kasım 2020 09:49		 Borsadan kapanış rekoru
18 Kasım 2020 18:25
Çeyrek altın 756 TL'ye geriledi
18 Kasım 2020 17:59		 Dolar günü düşüşle kapattı
18 Kasım 2020 17:10
Altının yönünü, MB'nin faiz kararı belirleyecek
18 Kasım 2020 14:14		 Dolar 'Merkez'i bekliyor
17 Kasım 2020 21:47
Borsa günü düşüşle tamamladı
17 Kasım 2020 18:17		 Çeyrek altın günü 762 TL'den tamamladı
17 Kasım 2020 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi10:57 - Karantina haberleri gelmeye başladı: 3 yerleşim yeri karantinada10:55 - AK Parti'li Karaaslan'dan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama10:53 - Gram altın 461 lira seviyelerinde10:52 - Milli Savunma Bakanı Akar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü10:50 - Belediye başkanının makam odasından hırsızlık yapmıştı, tutuklandı
10:50 - Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Alarm seviyesine geçilecek!10:49 - Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında10:49 - Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı10:48 - Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik10:44 - Kayak eldiveni alırken nelere dikkat etmelisiniz?10:34 - Sağlık harcamaları 2019'da 200 milyar lirayı geçti
10:30 - Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması10:27 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi10:25 - Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim10:20 - 2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek10:18 - 'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor
10:10 - Ankara-İzmir arası demiryolu 3 buçuk saate düşüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
AYM'yi ikiye bölen karar
Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
factoring 1
ikinci el otomobil 1
artı değer 1
afyon 2
elmalı kurabiye 4
3600 ek gösterge 1
esnaf yalanları 3
memleket neresi sorusu 4
ayrıştırmak 1
Liyakat 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam