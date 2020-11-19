Kısıtlamadan şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek
|19 Kasım 2020 10:08
|+Aa- Yazdır
Obilet.com, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 Kasım 2020'den itibaren geçerli olacak şekilde getirilen yeni sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde, şehirlerarası seyahatlerin durumdan etkilenmeyeceğini paylaştı.
Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, otobüs ve uçak bileti olan vatandaşlar, yolculuk tarihleriyle sınırlı olmak kaydıyla, hafta sonuna denk gelse dahi sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyecek.
Yolcular, yolculuk belgelerini, biletlerine ait görüntüleri ya da rezervasyon kodlarını ibraz ederek otogar, terminal ve havaalanlarına gidiş-dönüşlerini gerçekleştirebilecek.
Hafta içi belli saatler haricinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da şehirlerarası otobüs ve uçak yolculuklarını gerçekleştirebilecek.
Şehirlerarası otobüs seferleri ve uçuşlar planlandığı şekilde devam edecek.
Verilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs ve uçak biletlerine olan taleplerin özellikle hafta sonlarında artması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Devletin şefkat eli yurt dışındaki kimsesiz çocuklara da uzanacak
19 Kasım 2020 11:08
|Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi
19 Kasım 2020 10:59
|Karantina haberleri gelmeye başladı: 3 yerleşim yeri karantinada
19 Kasım 2020 10:57
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi
19 Kasım 2020 10:27
|Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim
19 Kasım 2020 10:25
|2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
19 Kasım 2020 10:20
|Motorinde 2 kuruş indirim bekleniyor
19 Kasım 2020 09:23
|Toplu taşıma alarm veriyor
19 Kasım 2020 09:15
|Salgında yeni önlemler kimi, nasıl etkileyecek?
19 Kasım 2020 08:26
|BDDK üç tebliği yürürlükten kaldırdı
19 Kasım 2020 08:24