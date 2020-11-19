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Ankara-İzmir arası demiryolu 3 buçuk saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı
 19 Kasım 2020 10:10
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Ankara-İzmir arası demiryolu 3 buçuk saate düşüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz."

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A'yı Aralık ayında, 5B'yi ise 2021'in ilk yarısında fırlatıyoruz."

Anadolu Ajansı
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