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'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor

Katılımcı sayısının 250 bini aştığı faizsiz konut sistemi yasal düzenleme ile güvence altına alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, "Sektörü disipline etmek adına çalışma yapılıyor" dedi
 19 Kasım 2020 10:18
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'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, faizsiz konut edindirme sistemine ilişkin yasa hazırlıklarının bitme aşamasına geldiğini açıkladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Elvan, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, biz adım atmak arzusundayız" dedi. Yasal düzenlemeyle birlikte hem katılımcılar hem de sistem güvence altına alınacak.

250 BİN KATILIMCI VAR

Faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin ilgi gösterdiği bu sistemin toplam konut satışlarından aldığı pay yüzde 15'e ulaşırken, yasal güvenceyle bu payın ikiye katlanması öngörülüyor. Sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 40'a yaklaşırken, katılımcı sayısının da 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ekonomi ile hukuk arasındaki ilişkiye büyük önem verdiklerinin altını çizen Elvan, "Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız. İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak" dedi.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ

Hazine ve Maliye bürokratlarına sonuna kadar güvendiğine dikkat çeken Elvan, "Bürokrat arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Beni eleştireceksiniz. Eğer siz bana 'Efendim siz doğrusunu biliyorsunuz' derseniz sizinle çalışmam'. BDDK, SPK başkanlarımıza da 'Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim. Merkez Bankası Kanunu da açık, elbette bağımsızdır" değerlendirmesinde bulundu.

Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin tek kanunda toplanması konusunda geçmişte bir çalışma yapıldığını hatırlatan Elvan, "Vergilerde öngörülebilirliği sağlamak, vatandaş memnuniyeti son derece önemli, bu konuda çalışmayı yaptıktan sonra paylaşalım" diye konuştu. Kamu İhale Kanunu'nun gözden geçirilmesi gerektiğini ifaden eden Elvan, "İstisna oranlarının kurum bazında belirlenmesini istiyoruz" dedi.

SALGINLA MÜCADELEDE REZERVİMİZ YETERLİ

Pandemi ile ilgili olarak son alınan kararlarla ilgili kaynak sorularını da yanıtlayan Hazine ve Maliye Baktanı Lütfi Elvan, "Oluşabilecek ekstra birtakım harcamalara yönelik Hazinemizde zaten bir rezervimiz söz konusu. Yasal düzenleme yapıldı, 2021'in altıncı ayına kadar devam edecek bir imkan da sağladık" dedi.

Hazal Ateş
Sabah
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