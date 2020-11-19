Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'ek gösterge' konusunda milletvekillerinden gelen soruyu yanıtladı.
|19 Kasım 2020 10:30
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Elvan, milletvekillerinden gelen 'ek gösterge' sorusunu cevpaladı.
3600 EK GÖSTERGEDE ÇALIŞILIYOR
Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" dedi.
Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğunu belirten Elvan, "Gerekli talimatı verdim. Bir mağduriyetin yaşanmaması gerekiyor. Eğer varsa, biz bu mağduriyeti de gideririz" diye konuştu.
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