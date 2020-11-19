Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim

Devlete olan borçlarını yapılandıranlar da vergi ve sosyal güvenlik priminden 5 puan indirim hakkı elde edecek. Bunun için yılsonuna kadar yapılandırma başvurusu yaparak, borç taksitlerini süresinde ödemesi gerekiyor.

GELİR TESTİNE MUTLAKA GİRİN

Yapılandırma kapsamında ilk taksitler vergi borçlarında ocak, prim borçlarında da Mart 2021'de ödenecek. Genel sağlık sigortası borcu olanların 30 Nisan 2021'e kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizleri tamamen silinecek. Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıranlar, bugüne kadar test yaptırmayıp da borcunu ödeyemeyecek durumda olanlara da yeni bir fırsat sunuluyor. Bu kapsamda olanlar 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerse borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak. Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçları silinecek. Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak.

Beş puanlık vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannameye ile yıl ve önceki iki yıla ait tarih itibariyle vergilerin ödenmiş olması gerekiyor.

Hazal Ateş