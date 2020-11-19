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Sağlık harcamaları 2019'da 200 milyar lirayı geçti

Kişi başına sağlık harcaması 2018'de 2 bin 30 lira iken, geçen yıl yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 liraya yükseldi- Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı geçen yıl yüzde 4,7 olarak hesaplandı
 19 Kasım 2020 10:34
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Sağlık harcamaları 2019'da 200 milyar lirayı geçti

Türkiye'de sağlık harcamaları, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcaması 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 165 milyar 234 milyon liradan 201 milyar 31 milyon liraya çıktı.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 18,8'lik yükselişle 44 milyar 212 milyon lira olarak tahmin edildi.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 78, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019'da sosyal güvenlik kurumu yüzde 51,7, merkezi devlet yüzde 25,6, hane halkları yüzde 16,7, sigorta şirketleri yüzde 2,9, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,7'lik bir paya sahip oldu.

- 13,4 milyar lira yatırım yapıldı

Cari sağlık harcaması 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen yıl da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019'da yüzde 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2018'de 2 bin 30 lira iken, 2019'da yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2018'de yüzde 4,4 iken, 2019'da yüzde 4,7 çıktı. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2018'de yüzde 4,1 iken, 2019'da yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019'da yüzde 16,7 oldu.
Anadolu Ajansı
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