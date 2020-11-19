Kayak eldiveni alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Kış sporu olan kayak, kar veya buz üzerinde kaymak için ayağa takılan yassı, uzun satıhlı ve ön ile arka uçları biraz yukarı doğru kıvrık olan bir alet ile yapılıyor. Kayak sporları arasında yer alan snowboard ise bacakların tek bir tahta üstünde sabitlenerek karlı ve eğimli bir zeminde aşağı doğru yol alınmasıyla gerçekleştiriliyor. Kar bisikleti, kızak, monoski, telemark gibi karda veya buzda yapılan daha pek çok birbirine benzer spor bulunuyor.

Bu tip kış sporlarında zorlu hava koşullarından korunmak, olası sakatlık ve kazaları en aza indirgeyebilmek, sporu üst düzey bir performans ve motivasyonda gerçekleştirebilmek adına kayak, kask vb. kayak ekipmanları ile beraber gözlük, dizlik gibi birtakım kayak aksesuarları kullanmak gerekiyor. Kayak aksesuarlarında mont, pantolon ve eldiven gibi kıyafet ve aksesuar seçimleri yaparken renk ve modelden ziyade ürün tasarımında kullanılan malzemeler de büyük önem taşıyor.

Kar Alışverişinde Doğru Seçimler

Hafta sonu tatilini kayak sporuyla değerlendirmek veya yeni bir kış sporuna başlayıp sağlıklı bir hobi edinmek isteyenlerin ilk atacağı adım kar alışverişini gerçekleştirebileceği mağazalar oluyor. Kar alışverişinde bazı önemli detaylara dikkat etmek ve doğru seçimler yapmak sporcu için büyük önem taşıyor.

Kayak sporu esnasında vücudun rahat hareket edebileceği ve bedeni sıcak tutacak kıyafetler, düşme ve incinmelere karşı cildi koruyacak giysiler ve su geçirmeyen, aşınmalara karşı dayanıklı eldivenler tercih etmek gerekiyor. Ayrıca yapılacak spora göre seçimlerde değişkenlik söz konusu oluyor. Örneğin; kayak eldiveni seçecek kayakçılar kısa ve bilekten tamamen bağlanabilir eldivenleri seçebilirken snowboard yapanlar ise tercihini geniş ve daha uzun eldivenlerden yana kullanıyor.

Özel Üretim Kayak Eldiveni Şart!

Piyasada kayak için özel tasarlanmış eldivenler satışa sunuluyor. Kayak yaparken sakatlıklar, üşüme ve buna bağlı parmak donması riskinin yanında psikolojik rahatlık ile birlikte motivasyon için de özel üretim kayak eldiveni kullanmak şart! Peki, kayak eldiveni alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Kayak eldiveni alırken üründe kullanılan iç malzeme elyafına ve dışının delikli olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Kayak için spor branşına göre üretilen ve zorlu hava koşullarından etkilenmeyen eldiven modelleri arasında ısıtmalı, su ve rüzgar geçirgenliği düşük, bilekten bağlamalı pek çok model yer alıyor. Üşümeyen eller ve batonu rahat kavrayabilen parmaklar sayesinde kayak sürüşü son derece keyifli bir hal alıyor. Ayrıca; eldeki kan dolaşımı sabitlendiğinden baton tutuşu esnasında herhangi bir uyuşma hissedilmiyor.

Snowboard yaparken ise düşme riski kayak sporuna göre daha fazla olduğundan kayak eldiveni modellerinden biraz daha farklı ve özel bilek korumalı ürünler satışa sunuluyor. Herhangi bir düşme anı yaşandığında, bileğe binen yük azalarak kırılma ve çatlama riski en aza indirgenmiş oluyor. Özel üretim kayak eldiven modeli fiyatları malzeme, özellik ve markasına göre pek çok fiyat aralığında değişkenlik gösteriyor.

Su & Rüzgar Geçirmez, Isıyı Korur

Kayak ekipmanları arasında yer alan kayak eldivenleri, en çok önemsenmesi gereken aksesuarların başında yer alıyor. Tüm gün kar ve buz ile haşır neşir olurken yıpratıcı hava koşullarından etkilenmemek ve aynı zamanda ellerin soğuktan ve nemden korunması büyük önem taşıyor.

Gore-Tex teknolojisiyle üretilen kayak eldivenleri, su ve rüzgar geçirmez özellikleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda bazı ürünlerde özel bir ısı yalıtımı uygulanan eldivenlerde nefes alabilen opsiyonların da olduğu görülüyor. Farklı astar ve malzemelerden tasarlanan eldivenlerin sentetik kürk veya dolgulu çeşitleri de bulunuyor. Rengi veya şık görünümünden ziyade işlevinin önemli olduğu eldivenler, kar sürüşü sırasında nemi içine çekmemek üzere tasarlanıyor. Bu sayede batonlar ile kolay ve rahat kavrayış sağlanıyor.

Kış sporu için özel üretilen Decathlon kayak eldiven modellerinin çocuklar için de farklı tasarımları bulunuyor. Güvenli ve keyifli bir kayak deneyimi için en yeni modellere göz atabilir, ürün özelliklerini daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.