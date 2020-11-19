Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı
|19 Kasım 2020 10:49
|+Aa- Yazdır
Çorum'da, aile üyelerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Gencel K. (37), gece geç saatlerde Bahar 1. Cadde'dedeki evlerine girmek üzereyken Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'ye tüfekle ateş ederek yaraladı. Ardından Çoraklık Bağları mevkine giden Gencel K, burada ikamet eden kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklatı.
Yakınlarının ihbarı üzerine Bahar 1. Cadde ve Çoraklık Mevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Serkan Ö, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların bacaklarından yaralandıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Yaralılardan Alev Ö,'nün polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Ö.'nün kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğunu, eşi Gencel K'nin kayıp nedeniyle kendilerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Parti'li Karaaslan'dan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama
19 Kasım 2020 10:55
|Belediye başkanının makam odasından hırsızlık yapmıştı, tutuklandı
19 Kasım 2020 10:50
|Maganda kabusu: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünü kaybetti
19 Kasım 2020 09:03
|Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
19 Kasım 2020 08:55
|Adana'da genç bir kız 11'inci kattan atlayarak intihar etti
19 Kasım 2020 08:45
|Ankara ve Malatya'da çocuklar dehşet saçtı! 'Gerçek-sanal birbirine karışıyor'
19 Kasım 2020 08:19
|Şüphelilerin cinsel saldırıdan kaydı çıktı
19 Kasım 2020 08:07
|Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm
19 Kasım 2020 07:52
|İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
19 Kasım 2020 07:10
|Uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu
18 Kasım 2020 23:48