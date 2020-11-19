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Belediye başkanının makam odasından hırsızlık yapmıştı, tutuklandı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde belediye binasından bilgisayar, cep telefonları, parayla araç anahtarlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
|19 Kasım 2020 10:50
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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde belediyeye gelen personel, çağ ocağının camının kırık olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel'in makam odasından dizüstü ve masaüstü bilgisayar, diğer odalardan da 4 cep telefonu, 30 lira, 900 leva ile 10 araç anahtarının çalındığını belirledi.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri K.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üç farklı noktada sakladığı çalıntı malzemeler ele geçirilerek belediye yetkililerine teslim edildi.
Pehlivanköy Belediye Başkanı Açıkel, AA muhabirine, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve çok şaşırdığını söyledi.
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