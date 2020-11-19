1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkanının makam odasından hırsızlık yapmıştı, tutuklandı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde belediye binasından bilgisayar, cep telefonları, parayla araç anahtarlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
19 Kasım 2020 10:50
+Aa- Yazdır
Belediye başkanının makam odasından hırsızlık yapmıştı, tutuklandı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde belediyeye gelen personel, çağ ocağının camının kırık olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel'in makam odasından dizüstü ve masaüstü bilgisayar, diğer odalardan da 4 cep telefonu, 30 lira, 900 leva ile 10 araç anahtarının çalındığını belirledi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri K.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üç farklı noktada sakladığı çalıntı malzemeler ele geçirilerek belediye yetkililerine teslim edildi.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Açıkel, AA muhabirine, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve çok şaşırdığını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li Karaaslan'dan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama
19 Kasım 2020 10:55		 Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı
19 Kasım 2020 10:49
Maganda kabusu: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünü kaybetti
19 Kasım 2020 09:03		 Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
19 Kasım 2020 08:55
Adana'da genç bir kız 11'inci kattan atlayarak intihar etti
19 Kasım 2020 08:45		 Ankara ve Malatya'da çocuklar dehşet saçtı! 'Gerçek-sanal birbirine karışıyor'
19 Kasım 2020 08:19
Şüphelilerin cinsel saldırıdan kaydı çıktı
19 Kasım 2020 08:07		 Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm
19 Kasım 2020 07:52
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
19 Kasım 2020 07:10		 Uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu
18 Kasım 2020 23:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - Yapılandırma düzenlemesi için tanıtım atağı11:16 - Yapay zeka destekli İHA sürüsü geliyor11:08 - Devletin şefkat eli yurt dışındaki kimsesiz çocuklara da uzanacak10:59 - Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi10:57 - Karantina haberleri gelmeye başladı: 3 yerleşim yeri karantinada10:55 - AK Parti'li Karaaslan'dan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama
10:53 - Gram altın 461 lira seviyelerinde10:52 - Milli Savunma Bakanı Akar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü10:50 - Belediye başkanının makam odasından hırsızlık yapmıştı, tutuklandı10:50 - Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Alarm seviyesine geçilecek!10:49 - Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında10:49 - Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı
10:48 - Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik10:44 - Kayak eldiveni alırken nelere dikkat etmelisiniz?10:34 - Sağlık harcamaları 2019'da 200 milyar lirayı geçti10:30 - Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması10:27 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi
10:25 - Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
AYM'yi ikiye bölen karar
Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beni dinlemiyorlar,itaat etmiyorlar 1
Belki salgın bizdik 1
ağız gargarası haberi 2
factoring 1
bilim kurulu üyelerinin program program gezmesi 4
afyon 2
kar geliyor 2
arz 1
Bretton Woods Sistemi 1
hayırlı cumalar 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam