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Milli Savunma Bakanı Akar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü
 19 Kasım 2020 10:52
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Milli Savunma Bakanı Akar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş'ın dün Akar'ı Milli Savunma Bakanlığında ziyaret ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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