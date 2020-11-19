Milli Savunma Bakanı Akar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü
|19 Kasım 2020 10:52
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