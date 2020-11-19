AK Parti'li Karaaslan'dan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama
|19 Kasım 2020 10:55
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Havza ilçesinde iki bacağı kesilmiş halde bulunan köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirterek "Söz konusu vahşete sebep olan, insanlıktan nasibini almayan vicdansızların tespit edilerek hak ettikleri cezayı alması konusunda hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.
Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan, Havza'da masum bir köpeğe yönelik vahşet haberinin herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Konuyu duyduğu ilk andan itibaren tüm ilgililerle görüşme yaptığını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:
"Süreci yakından takip ediyoruz. İnsanlık dışı bir eyleme maruz kalan can dostumuzun tedavisi ise sürüyor. Hayvan haklarıyla ilgili komisyon çalışmaları tamamlanan düzenlemenin yasalaşması için süreç işliyor fakat unutmayalım ki caydırıcılığı artırsa da sorunların önüne sadece yasalarla geçemeyiz. 'Vicdan' unsuru olmadan hiçbir meseleyle mücadelede tam anlamıyla başarı yakalanamaz."
Karaaslan, savcılığa intikal eden üzücü olay hakkında tüm detayların soruşturulduğunu vurgulayarak "Söz konusu vahşete sebep olan insanlıktan nasibini almayan vicdansızların tespit edilerek hak ettikleri cezayı alması konusunda hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.
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