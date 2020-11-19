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e-Devlet ile bürokrasi azaldı, işler hızlandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- "Bürokrasinin azaltılması, işlerin hızlandırılması amacıyla hizmete açılan e-Devlet Kapısı'na, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için her geçen gün yeni hizmetler ekleniyor
 19 Kasım 2020 11:19
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e-Devlet ile bürokrasi azaldı, işler hızlandı

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bürokrasinin azaltılması, işlerin hızlandırılması amacıyla hizmete açılan e-Devlet Kapısı'na, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için her geçen gün yeni hizmetlerin eklendiğini belirterek, bugün itibarıyla 51 milyon 13 bin 801 vatandaşın buradan hizmet aldığını bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dijital Türkiye Portalı" olarak nitelendirilen e-Devlet Kapısı'nın 2008'de kurulduğunu anımsatarak, "2008 yılında 22 hizmetle başlayan e-Devlet Kapısı bugün 5 bin 230 hizmeti vatandaşlarla buluşturdu. Yine 2008'de 6 bin 990 kullanıcıya sahip olan portal, yaklaşık 7 bin 300 kat büyüyerek bugün Türkiye'nin dijital kapısı haline geldi. Bugün 51 milyon 13 bin 801 vatandaş, e-Devlet Kapısı'ndan hizmet alıyor." dedi.

e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlerin yüzde 53,5'inin "belediyelere", yüzde 30,8'inin "kamu kurumlarına", yüzde 15,7'sinin ise "özel kuruluşlara" ait olduğu bilgisini veren Koç, şöyle konuştu:

"Bürokrasinin azaltılması, işlerin hızlandırılması amacıyla hizmete açılan e-Devlet Kapısı'na, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için her geçen gün yeni hizmetler ekleniyor. Bu amaçla Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye konulu bir toplantı gerçekleştirdik."

Koç, e-Devlet üzerinden elektrik, doğal gaz abonelik ve fesih işlemlerinin yapılabildiğini anımsatarak, su aboneliği sorgulama, borç sorgulama ve fatura sorgulama hizmetlerinin ise 23 ilde kullanıma sunulduğunu söyledi.

- "Araçlarım bütünleşik hizmeti 55,9 milyon kez kullanıldı"

Bu yıl 12 farklı operatör için elektronik haberleşme abonelik fesih işlemlerini de e-Devlet üzerinden vatandaşların kullanımına sunduklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bütünleşik hizmetler konsepti e-Devlet Kapısı'nda 'Araçlarım' ile başladı ve yoğun ilgi gördü. 9 Haziran'da hizmete açılan ve kullanıcının araçlarına ait vergi, sigorta, trafik cezası, muayene ve otoyol geçişi bilgilerinin görüntülenip, vergi ve ceza ödeme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan 'Araçlarım' bütünleşik hizmeti, 1 Kasım itibarıyla 55 milyon 903 bin 450 kez kullanıldı. Hizmetin ikinci faz çalışmaları ise devam ediyor. İkinci faz ile birlikte şu anda nakit ödeme yapılabilen araç muayene ücretlerinde kredi kartı kullanılabilecek. Ayrıca çalışmalar tamamlanınca 'Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi', 'Araç Muayene Randevu ve Sorgulama', 'Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama', 'HGS Bakiye Yükleme' ve 'Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama' gibi hizmetler de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Bunların dışında, çalışma hayatını oluşturan birçok iş ve işlemin bütünleşik bir yapıda sunulması için 'Çalışma Hayatım' bütünleşik hizmetinin ve adrese dayalı çeşitli iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulması için 'İkametgahım' bütünleşik hizmetinin çalışmaları da bu kapsamda devam ediyor."

- "Ulusal Veri Sözlüğü Projesi'nde veri sözlüğünü oluşturma aşamasındayız"

Koç, Mart 2021'de tüm kamu kurumlarında uygulamaya alınacak Elektronik Yazışma Projesi 2.0 (EYP 2.0) ile kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda çok daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleşeceğini bildirdi.

Kamunun ortak dilde konuşabilmesi için gerekli olan ve çalışmaları devam eden Ulusal Veri Sözlüğü Projesi'nde veri sözlüğünü oluşturma aşamasına geçildiğini belirten Koç, şöyle dedi:

"Kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemlerindeki entegrasyon zorlukları, mükerrer ve çelişen verilerin olması, bilişim sistemlerinde dil birliğinin sağlanamaması ve veri sahipliğinin belli olmaması gibi birçok sorunu çözmek amacıyla Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarında kurum bilgi sistemlerinin tamamının veri sözlüğünün oluşturulması aşamasına geçildi."
Anadolu Ajansı
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