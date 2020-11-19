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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
|19 Kasım 2020 11:24
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Alınan bilgiye göre, elektrik işiyle uğraşan Mehmet Eren (32), Viranşehir ilçesi kırsalındaki bir arazide onarım yapmak istediği trafoda elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Eren, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Eren'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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