1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM, 698 sayılı KHK'nin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni hükümet sistemine uyum düzenlemeleri kapsamında çıkarılan ve Bakanlar Kurulunun yetkilerini Cumhurbaşkanı'na devreden 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali istemini reddetti.
 19 Kasım 2020 11:45
+Aa- Yazdır
AYM, 698 sayılı KHK'nin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni hükümet sistemine uyum düzenlemeleri kapsamında çıkarılan ve Bakanlar Kurulunun yetkilerini Cumhurbaşkanı'na devreden 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre; CHP, 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK'nin tümünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Yeni hükümet sistemine geçiş için kanuni değişiklikleri düzenleyen 698 KHK ile çok sayıda kanundaki "Başbakanlık" ve "Bakanlar Kurulu" ibareleri kaldırıldı, çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu'na verilen görev ve yetkiler tümüyle Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Dava dilekçesinde, ülkenin siyasal rejimini köklü şekilde değiştiren Anayasa değişikliğine uyum sağlanması amacıyla yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması gerektiği, bu konuda KHK ile düzenleme yapılamayacağı öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle 698 sayılı KHK'nin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, dava konusu KHK'nin, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi.

Gerekçede, KHK'lerle düzenlenemeyeceği açıkça belirtilen yasak alanlar dışında kalmak kaydıyla kanunla düzenleneceği belirtilen konularda KHK çıkarılmasına engel bir durum bulunmadığı vurgulandı.

6771 sayılı Kanun ile Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yeni hükümet sistemine geçildiği, bu kapsamda Bakanlar Kurulu'nun kaldırılarak, yürütme yetkisi ve görevinin tek başına Cumhurbaşkanına verildiği hatırlatılan gerekçede, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlendiği vurgulandı.

Gerekçede, bu değişikliklerin gerektirdiği kanuni düzenlemelerin genel itibarıyla yeni hükümet sistemine geçilmesiyle ilgili olduğu, Anayasa'da bu hususlarda KHK çıkarılamayacağına ilişkin doğrudan veya dolaylı bir hüküm bulunmadığı vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'yi ikiye bölen karar
19 Kasım 2020 07:05		 AYM, şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü yapılamayacağına dair kuralın iptal gerekçesini açıkladı
18 Kasım 2020 11:45
Yapı denetim kuruluşlarına kesilen para cezalarına karşı üst derece yargı yolu
17 Kasım 2020 13:04		 AYM Belediye başkanlarının dava açma yetkisine vize verdi
17 Kasım 2020 11:34
İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanacak
13 Kasım 2020 17:41		 AYM'den Bank Asya hesap hareketleriyle ilgili önemli karar
12 Kasım 2020 14:01
AYM, darbeye karşı koyanlara ceza muafiyetinin iptalini reddetti
11 Kasım 2020 12:04		 AYM, OHAL Kanunundaki kritik düzenlemeyi karara bağladı
11 Kasım 2020 02:49
AYM'den CB kararnamesiyle kadro ihdası yapılmasına dair önemli karar
09 Kasım 2020 09:34		 Anayasa Mahkemesi 5 düzenlemeyi esastan görüşecek
06 Kasım 2020 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama12:53 - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak12:52 - Sağlık Komisyonu, Meclisin Kovid-19 sürecindeki çalışma şartlarını ele alacak12:49 - Şehirler arası otobüste paniğe neden olan yolcu gözlem altına alındı12:36 - Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı12:33 - 14 yaşındaki çocuğun kaçırılması ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı
12:29 - TSK'dan OHAL sonrası 5 bin 587 FETÖ mensubu ihraç edildi12:20 - Faiz beklentisi doları düşürdü12:10 - AK Parti'li vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı12:00 - Emin Evim'den Ev Hediye11:55 - FETÖ sanığı 5 bin çevik kuvvet polisine boğaz turu yaptırmış11:53 - Demir Ali için süre azalıyor
11:52 - Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti11:48 - AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının testi pozitif çıktı11:45 - AYM, 698 sayılı KHK'nin iptal istemini reddetti11:44 - Vali'den uyarı: Kapasitemizi doldurma aşamasına geldik11:37 - Suruç Belediye Eski Başkanı ve oğlunu kırmızı bültenle aranan terörist öldürmüş
11:34 - PKK'dan kaçan teröristler, duydukları pişmanlığı ve örgütün iç yüzünü anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
euroleague 2020-2021 sezonu 2
tv izleyerek uyuyan insan 1
esnek çalışma 1
dünya ticaret örgütü 1
Liyakat 1
sakal bırakmak 3
Nüdist 5
Metroda bilgi yarışması 1
polemikle dizi reytingi 1
ayrıştırmak 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam