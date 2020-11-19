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Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde kafasına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|19 Kasım 2020 11:52
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Beylikdüzü'nde kafasına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatta geçen cuma günü telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düşen 30 yaşındaki işçi Ali Ekber Ölmez, ağır şekilde yaralandı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ölmez, hayatını kaybetti.
Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, Ali Ekber Ölmez'in baretsiz şekilde telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düştüğü görülüyor.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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