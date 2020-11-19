Demir Ali için süre azalıyor

Ordu'da yaşayan İbrahim Kubilay ile Ezgi Bayraktar çiftinin oğlu Demir Ali SMA Tip-1 hastası. Amerika'da tedavisi olan hastalık için Demir Ali bebeğin milyonlarca dolara ihtiyaç var ve bu tutarın %80 i toplanmış durumda. Yüzde 95 başarı sağlayan yöntemin 2 yaşına kadar uygulanması gerekmekte ve bu yüzden daha fazla yardım severden destek beklenmektedir.

Annesi Herkesten Destek Bekliyor

Herkesin desteğini beklediğini belirten Ezgi Bayraktar; her ne kadar yüksek ve bir meblağ olarak düşünülse de mücadelemiz sonucunda bu aşamaya kadar geldik ancak halen daha desteğe ihtiyacımız var. Bu sebeple destek kampanyası başlatıldı. Sizlerden az da olsa yardım bekliyoruz. Bütçenizi yormayacak şekilde yapacağınız en ufak bir bağış bile bir bebeğimizi kurtarmaya yetecektir dedi.

Avukatlardan Destek

Avukat Anne ve babanın bebeği olan Demir Ali'ye meslektaşlarından da destek geldi. Türkiye Barolar Birliği ve İl Baroları da internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bilgilendirmeler yaptığı gibi ve üyelerine sms göndererek destek çağrısında bulunuyor.

Ünlüler de Kampanyaya Katılıyor

Başta Karadenizli ünlüler olmak üzere birçok ünlü de Demir Ali'ye destek için çaba sarf ederek kendi imkanlarıyla yaptıkları yardımların yanı sıra hayranlarından da destek talebinde bulunuyorlar.

Esnaflar Cirolarını Demir Ali'ye Bağışlıyor

Yurt geneline yayılan çağrıya kulak veren esnaflar da birer günlük cirolarını Demir Ali'ye bağışlıyorlar. Kafe, Restoran, Kuaförlere, Emlakçı, Oto Servis gibi birçok esnaf Demir Ali'yi uçurmak için destek veriyor.

Demir Ali'nin Annesi Memurlardan da Destek İstiyor.

Toplumun birçok kesiminden destek gördüğünü söyleyen Ezgi Bayraktar Memurlardan da destek beklediğini söyledi. Oğlu için sürenin çok azaldığını ve duyarlı herkesin en ufak bir yardımının bile kendilerine büyük katkı sağladığını söyleyerek destek beklentini tekrarlardı.

Atalarımızın da dediği gibi

"Damlaya Damlaya Göl Olur, Damladıkça Sel Olur"

http://behopefordemir-ali.com/

https://www.instagram.com/behopefordemirali/?hl=tr

https://www.gofundme.com/f/Save-DemirAlis-Life

http://www.ordubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=127090