AK Parti'li vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi
|19 Kasım 2020 12:10
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Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettirdiğini ifade etti.
Büyükgümüş, paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor.Ahmet Büyükgümüş (@abuyukgumus) November 18, 2020
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum.
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