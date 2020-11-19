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Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı

Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
 19 Kasım 2020 12:36
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Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tüm kamu kurumlarına bir yazı yazarak idari izne ve esnek çalışmaya dair talimat ve Genelgelerin titizlikle uygulanmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tüm kamu kurumlarına 18 Kasım 2020 tarihinde bir yazı yazarak, idari izne ve esnek çalışmaya dair talimat ve Genelgelerin titizlikle uygulanmasını istedi.

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