Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
|19 Kasım 2020 12:36
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tüm kamu kurumlarına bir yazı yazarak idari izne ve esnek çalışmaya dair talimat ve Genelgelerin titizlikle uygulanmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tüm kamu kurumlarına 18 Kasım 2020 tarihinde bir yazı yazarak, idari izne ve esnek çalışmaya dair talimat ve Genelgelerin titizlikle uygulanmasını istedi.
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