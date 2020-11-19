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Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı

Mersin'de çalışan ve 2018 yılından önce atanan bir 4/B sözleşmeli imam hatip, 633 sayılı Kanunun 10/A maddesinde öngörülen 3 yıllık süreyi doldurduğu ve kadroya atanması gerektiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı
 19 Kasım 2020 14:30
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Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı

Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığında da, Sağlık Bakanlığında olduğu gibi, iki tür sözleşmeli personel bulunmaktadır. 2018'den önce atananlar ve sonra atananlar.... 2018'den sonra atananlar 3 yıl sonra kadroya geçebilmekte iken, 2018 öncesinde atanan sözleşmeli personele ise bu hak verilmemektedir.

Bağımsız Diyanet Sen'in bir üyesi adına açtığı davada 3 kişilik idare mahkemesi heyeti oybirliğiyle, davayı açan kişinin kadroya geçirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar Bölge İdare Mahkemesince onaylanırsa kesinleşecek ve diğer personel için de emsal olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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