Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı
|19 Kasım 2020 14:30
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Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığında da, Sağlık Bakanlığında olduğu gibi, iki tür sözleşmeli personel bulunmaktadır. 2018'den önce atananlar ve sonra atananlar.... 2018'den sonra atananlar 3 yıl sonra kadroya geçebilmekte iken, 2018 öncesinde atanan sözleşmeli personele ise bu hak verilmemektedir.
Bağımsız Diyanet Sen'in bir üyesi adına açtığı davada 3 kişilik idare mahkemesi heyeti oybirliğiyle, davayı açan kişinin kadroya geçirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar Bölge İdare Mahkemesince onaylanırsa kesinleşecek ve diğer personel için de emsal olacaktır.
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