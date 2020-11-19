Sağlık Komisyonu, Meclisin Kovid-19 sürecindeki çalışma şartlarını ele alacak
|19 Kasım 2020 12:52
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin siyasi parti gruplarını ve TBMM Başkanlığını ziyaret ederek Kovid-19 tedbirleri kapsamında Meclis'teki çalışma şartlarına ilişkin istişarede bulunulacağını belirtti.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel gündemle toplandı.
Komisyon Başkanı Recep Akdağ, 2019'un aralık ayından itibaren dünyanın yeni bir salgınla tanıştığını, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u uluslararası acil durum olarak ilan ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin de bu salgına karşı ciddi mücadele verdiğini ifade etti.
Akdağ, TBMM'de ise bazı yasal düzenlemelerle bu salgının oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmak üzere çalışmalar yapıldığını dile getirdi.
Komisyonun, pandemi boyunca Meclisin çalışma şartlarıyla ilgili istişarelerde bulunacağını söyleyen Akdağ, "İhtisas komisyonu olarak, Meclis Başkanı ve siyasi parti grupları nezdinde ne gibi tavsiyelerde bulunabileceğimizi konuşacağız. İçimizden bir heyet oluşturarak toplantı sonrasında hem siyasi parti gruplarımızı hem Meclis Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz." dedi.
Akdağ, kapalı ortamlarda uzun süre çalışmayla hastalığın bulaşma riskinin bulunduğuna işaret ederek, "TBMM'nin değerli üyelerinden hiç de azımsanmayacak sayıda arkadaşımız Kovid-19 hastalığına yakalandı. Hastalığı ağır ve hafif geçiren arkadaşlarımız oldu. Sayı elimizde yok ama çok önemli sayıda arkadaşımız hastalıkla tanıştı. Dolayısıyla hem komisyonumuzda hem de TBMM'de hangi korunma tedbirleriyle çalışmalara devam edilmesi hususunda istişarelerde bulunacağız." diye konuştu.
Akdağ'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.
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