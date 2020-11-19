Bakan Koca: Hareketliliği azaltalım, evimizde kalalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu tedbirlerin amacının hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmak olduğunu belirterek, "Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
|19 Kasım 2020 13:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" ifadelerini kullandı.
Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
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