Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu
|19 Kasım 2020 13:19
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Olay, Karamürsel ilçesi Ereğli Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki köprünün altında bir erkek şahsın hareketsizce yatığını gördü. Durumdan şüphelen vatandaşlar, dururumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölü olarak bulunan şahsın 2 gündür kayıp olarak aranan Erbil Hakgüder (70) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakgüder'in cenazesi otopsi incelemesi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hakgüder'in ölüm sebebinin otopsi incelemesi neticesinde belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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