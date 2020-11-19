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170 milyon liralık proje Van Gölü'ne nefes olacak

Van Gölü'nün kirlilik sorunu, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 170 milyon liralık projeyle kirlenmekten kurtarılacak.
 19 Kasım 2020 13:25
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170 milyon liralık proje Van Gölü'ne nefes olacak

Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu, Van Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 170 milyon liralık "İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" projesiyle çözüme kavuşturulacak.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan büyükşehir belediyesinin 2 yıl önce yapımına başlattığı arıtma tesisi projesi, masmavi suyu, eşsiz doğası, mavi bayraklı plajları, sahilleri, Akdamar Adası, Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koylarıyla insanları kendine hayran bırakan Van Gölü'ne nefes olacak.

Göldeki kirlilik sorununun çözülmesi amacıyla Tuşba ilçesinde inşa edilen 170 milyon lira bütçeli arıtma tesisinin yıl sonunda devreye alınmasıyla, daha önce direkt göle deşarj edilen atık suların arıtılması sağlanacak.

Teknolojiyle donatılan "İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" sayesinde hem kentin 50 yıllık ihtiyacı karşılanacak hem de Van Gölü kıyıları yıllar önceki gibi temiz suya kavuşacak.

"Maliyeti 170 milyonun üzerinde"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, göreve geldikleri günden bu yana devletin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Anket çalışmalarıyla kentin ve vatandaşların sorunlarını, önceliklerini belirlemeye çalıştıklarını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bizim için en öncelikli sorun olan çevre konusunda duyarlılık göstermeye çalıştık. Van Gölü'nü kirlenmekten alıkoyacak İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizin yapımını hızlandırdık. Normal şartlarda her yıl 25 milyon lira iş yapılacak şekilde bir planlama yapılmıştı. Belki de 5,6 yıl sürecek bir öngörü vardı. Bunu hızlandırmak için 100 milyon lira civarında ilave yaparak projeyi bitirme noktasına getirdik. İnşallah aralık ayı sonunda bu projemizi devreye alacağız. Bunun bize maliyeti 170 milyonun üzerinde."

"Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri"

Projede yurt dışından getirilen teknolojinin kullanıldığını belirten Bilmez, projenin hayata geçilmesiyle kıyı dip temizliği de yaparak Van Gölü'nün her açıdan temizlenmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde kullanılan teknolojinin aynısının Van'daki arıtma tesisinde de kullanıldığını vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:

"Tesisimizde koku gidericisinden, çıkan çamurun sudan arındırılmasına kadar her şey planlandı. En son teknolojiyle donatıldı. Ülkemizin en ileri düzeydeki tesislerden biri olacak. Şu ana kadar bu kentin su atıklarının yüzde 25'ini arıtabiliyorduk. Merkez nüfusumuz 500 bin civarında. Bu tesis, 1 milyon 100 bin nüfusun atık suyuna göre planlandı. Proje önümüzdeki 50, 100 yıl bu kentin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Van Gölü'nü en çok belediyeler kirletiyor. İnşallah bu projeden sonra Van Gölü'nün temizliğinden sorumlu olan belediyemiz, gölün temiz kalması için mücadele eden bir kurum olacak. Van Gölü'müz artık kirlenmeyecek."
Anadolu Ajansı
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