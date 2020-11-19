Borsa günün ilk yarısında geriledi
|19 Kasım 2020 13:33
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,89 puan azalışla 1.280,83 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 13 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile metal ana sanayi oldu.
Analistler, BIST100 endeksinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan tedbirle birlikte küresel bazda satıcılı seyreden pay piyasalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.
Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 puanın direnç, 1.268 ve 1.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.
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