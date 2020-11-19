Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.
|19 Kasım 2020 13:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, şehit askerlerimiz Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıçın ailelerine başsağlığı diledi.https://t.co/Qn3rO3Ju0KT.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 19, 2020
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