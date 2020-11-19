Bakan Selçuk, sınavların 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu
|19 Kasım 2020 13:35
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi.
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