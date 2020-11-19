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Bakan Selçuk, sınavların 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu
 19 Kasım 2020 13:35
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Bakan Selçuk, sınavların 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi.

Memurlar.Net
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