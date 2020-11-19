Tır yan yattı, İzmir-Ankara karayolu trafiğe kapandı
|19 Kasım 2020 13:40
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Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Ü. (59) idaresindeki 38 VF 175 plakalı buğday yüklü tır, İzmir yönüne doğru seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yan yatarak İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametini trafiğe kapattı. Yan yatan tır içerisindeki sürücü ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhsin Ü., Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün bacağında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik kapandı. Karayolları ekiplerinin yola savrulan buğdayları temizleme ve tırı yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, karayolunda trafik diğer şeritten çift yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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