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Bu lezzet başka yerde yok, sadece sabahları bulunuyor

Tokat'ta taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen 'Tokat Yağlısı' kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
 19 Kasım 2020 13:42
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Bu lezzet başka yerde yok, sadece sabahları bulunuyor

Tokat'ta kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan Tokat yağlısının eşsiz lezzetinden vazgeçemeyen vatandaşlar, günün erken saatlerinde fırınların yolunu tutuyorlar. Un ve yağ karışımının taş fırınlarda pişirilmesiyle ortaya çıkan lezzet kahvaltı sofralarını süslüyor. Eşsiz lezzetten vazgeçemeyen Tokatlılaraysa kargo ve otobüslerle yağlı gönderiliyor.

Kahvaltıların vazgeçilmezi

Meydan çarşısında fırın işletmeciliği yapan Aydemir Yılmaz (48), yöreye has lezzetin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sade, tereyağlı, çökelekli ve patatesli olmak üzere 4 çeşit yağlı yapıldığını belirten Yılmaz, "Tokat yağlısı ilimizde ayrı bir kültür, kahvaltıların vazgeçilmez lezzetleri arsında yer alıyor. Tokat haricinde başka bir ilde yağlı imalatı yoktur" dedi.

Gurbetteki Tokatlılara sipariş usulü yağlı gönderdiklerini ifade eden fırıncı Yılmaz, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere yağlı göndermekteyiz. Gurbetteki hemşerilerimiz bizlere ulaştıklarında yolcu otobüsleri veya kargo ile göndermekteyiz" diye konuştu.

Günlük 5-6 tane yağlı yediğini belirten Volkan İşeri ise yağlıdan vazgeçemediğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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