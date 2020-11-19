FETÖ sanığı eski avukata hapis cezası
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski avukata 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
|19 Kasım 2020 14:08
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski avukata 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Hüseyin D. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden sanık, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütü mensubu olduğunun delillerle tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek, Hüseyin D'nin tutuklanmasına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında
19 Kasım 2020 13:22
|TSK'dan FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi
19 Kasım 2020 13:17
|Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
19 Kasım 2020 12:57
|14 yaşındaki çocuğun kaçırılması ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı
19 Kasım 2020 12:33
|FETÖ sanığı 5 bin çevik kuvvet polisine boğaz turu yaptırmış
19 Kasım 2020 11:55
|Suruç Belediye Eski Başkanı ve oğlunu kırmızı bültenle aranan terörist öldürmüş
19 Kasım 2020 11:37
|PKK'dan kaçan teröristler, duydukları pişmanlığı ve örgütün iç yüzünü anlattı
19 Kasım 2020 11:34
|Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında
19 Kasım 2020 10:49
|FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı
19 Kasım 2020 09:21
|PKK elebaşından 'Ermenistan' itirafı
19 Kasım 2020 09:12