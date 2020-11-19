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2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık giriş belgeleri erişime açıldı

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
 19 Kasım 2020 14:16
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2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık giriş belgeleri erişime açıldı

DUYURU

(19 Kasım 2020)

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 19 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
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