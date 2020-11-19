2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık giriş belgeleri erişime açıldı
|19 Kasım 2020 14:16
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DUYURU
(19 Kasım 2020)
2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 19 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
29 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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