Camiye çirkin saldırı: 130 yıllık camiyi ateşe verdiler
Siirt'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık cami, ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası cami kullanılamaz hale geldi.
|19 Kasım 2020 14:24
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Siirt'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık cami, ateşe verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası cami kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Karakol Mahallesindeki ibadete kapalı durumda olan 130 yıllık Şeyh Maruf Camii'nde meydana geldi. Caminin yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan cami kullanılamaz hale geldi.
Polis, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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