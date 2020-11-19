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Faiz kararı sonrası altın da düşüşte

Merkez Bankası'nın faizleri beklentilere paralel olarak 475 baz puan artırmasının ardından altın fiyatları geriledi. Gram altın fiyatları kararın ardından 461 lira seviyesinden 449'a kadar geriledi!
 19 Kasım 2020 14:23
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Faiz kararı sonrası altın da düşüşte

Merkez Bankası'nın faizleri beklentilere paralel olarak 475 baz puan artırmasının ardından altın fiyatları geriledi.

Gram altın fiyatları kararın ardından 461 lira seviyesinden 449'a kadar geriledi! Gram altın fiyatları saat 14:17 itibariyle 455 liradan işlem görüyor.

Karar öncesinde 769 liradan işlem gören çeyrek altın fiyatları karar sonrasında sert gerilemeyle 765 liraya kadar düştü. Çeyrek altın fiyatları saat 14:17 itibariyle 747 liradan işlem görüyor.

ONS altın fiyatları ise yüzde 0,63 gerilemeyle 1.858 dolardan işlem görüyor.
Memurlar.Net
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