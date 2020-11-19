Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
Merkez Bankası'nın faizleri beklentilere paralel olarak 475 baz puan artırmasının ardından altın fiyatları geriledi. Gram altın fiyatları kararın ardından 461 lira seviyesinden 449'a kadar geriledi!
|19 Kasım 2020 14:23
|+Aa- Yazdır
Merkez Bankası'nın faizleri beklentilere paralel olarak 475 baz puan artırmasının ardından altın fiyatları geriledi.
Gram altın fiyatları kararın ardından 461 lira seviyesinden 449'a kadar geriledi! Gram altın fiyatları saat 14:17 itibariyle 455 liradan işlem görüyor.
Karar öncesinde 769 liradan işlem gören çeyrek altın fiyatları karar sonrasında sert gerilemeyle 765 liraya kadar düştü. Çeyrek altın fiyatları saat 14:17 itibariyle 747 liradan işlem görüyor.
ONS altın fiyatları ise yüzde 0,63 gerilemeyle 1.858 dolardan işlem görüyor.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
19 Kasım 2020 14:06
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
19 Kasım 2020 13:33
|Gram altın 461 lira seviyelerinde
19 Kasım 2020 10:53
|Borsa güne düşüşle başladı
19 Kasım 2020 10:07
|Balıkesir'de kamyon tıra çarptı: 1 ölü
19 Kasım 2020 09:51
|Borsadan kapanış rekoru
18 Kasım 2020 18:25
|Çeyrek altın 756 TL'ye geriledi
18 Kasım 2020 17:59
|Dolar günü düşüşle kapattı
18 Kasım 2020 17:10
|Altının yönünü, MB'nin faiz kararı belirleyecek
18 Kasım 2020 14:14
|Dolar 'Merkez'i bekliyor
17 Kasım 2020 21:47