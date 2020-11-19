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Şarkıcı, evinin penceresinde gözünden vuruldu

Kurtuluş'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pencerede bulunan şarkıcı Şahan Dinç gözünden vuruldu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı.
 19 Kasım 2020 14:49
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Şarkıcı, evinin penceresinde gözünden vuruldu

Kurtuluş'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pencerede bulunan şarkıcı Şahan Dinç gözünden vuruldu.Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı.

Olay Şişli Kurtuluş Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak'ta 16 Kasım'da meydana geldi. Daha önce alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup, Marsık Sokak'ta karşı karşıya geldi. İddiaya göre iki grup, silahlarını çekerek kavgaya tutuştu. Gelen sesler üzerine şarkıcı Şahan Dinç, giriş kattaki dairenin penceresine çıktı. Sıkılan kurşunlardan biri, Dinç'in sağ gözüne isabet etti. Yaralanan Şahan Dinç, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinç'in gözünün ameliyatla alındığı öğrenildi.

Çatışmanın ardından olay yerinde çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ali A., Metin K., Doğukan Y., Erhan G., Ramazan K., ve Şükrü U.'yu gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Ali A., Metin K., ve Doğukan Y., adli kontrolle serbest bırakılırken, Erhan G., Ramazan K, ve Şükrü U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR ANDA ÜZERİMİZE ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR

Gözaltına alındıktan sonra mahkemeden serbest bırakılan şüphelilerden Metin K., ifadesinde, "Arkadaşım Uğur A., beni arayarak motosikletimi istedi. Ben de adresimi verdim ve aşağıya indim. Bu sırada Ramazan K,'yı gördüm. Ramazan'a, Doğukan bana gıcık oluyor. Aramızda tartışma çıktı diye anlatırken Doğukan geldi ve üzerime yürüdü. Bu sırada Ramazan olay yerinde bulunan bir apartmana işaret yaparak 'Reşo' lakaplı Erhan G'yi çağırdı. Erhan G. de dışarıya iki silahla geldi. Sonra da hem Ramazan hem de Erhan ellerine aldıkları silahlarla önce havaya sonra da bize doğru ateş etmeye başladılar. Uğur ile birlikte kaçtık. Sonra da polisler alarak bizi karakola getirdiler" dediği öğrenildi.

ONLAR ATEŞ EDİNCE KARŞILIK VERDİM

Tutuklananlar arasında bulunan Erhan G.'nin, ise, "Bir anda kavga çıkınca Şükrü U., ateş etmeye başladı. Ben de bunun üzerine ateş etmeye başladım" dediği kaydedildi.
DHA
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