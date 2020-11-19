Cezalar caydırmadı, şimdi de pipetle içerken görüntülendi
|19 Kasım 2020 14:58
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Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücüsü Abdulrıza I., seyir halindeyken elinde içki dolu bardakla son sürat motosiklet sürmüş, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da 'şerefe' hareketi yapmıştı. Sürücünün hareketi ve tehlikeli yolculuk sosyal medyada yer almıştı.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası sürücü Abdulrıza I.'ya 2 bin 605 TL para cezası kesilmişti. Abdulrıza I., iki hafta önce de kasksız ve maskesiz şekilde elinde bira kutusuyla vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı.
Gülerek gözlerden kaybolan Abdulrıza I. polis tarafından yine yakalandı ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak' suçlarından toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulandı.
Bira kutusuyla tek elle motosiklet kullanan Abdulrıza I., kendisini görüntüleyen ve "Dayı poz ver poz" diyenlere "Bıktım valla" diyerek gözlerden kayboldu.
Abdulrıza I., bu kez de minibüsteki görüntüleriyle sosyal medyada yer aldı. Ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içen Abdulrıza I., yanındaki arkadaşları tarafından görüntüledi. Görüntüleri çeken kişi, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.
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