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Şehit Yarbay Rasim Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın (43) cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi.
 19 Kasım 2020 15:17
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Şehit Yarbay Rasim Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askeri araçla Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köy meydanına getirildi.

Şehit Sayın'ın babası Yaşar, annesi Fatma, eşi Sevda ve kızı Elif Sayın ile yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu.

Yarbay Sayın'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şehidin ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen cenaze törenine askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar da katıldı.

Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
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