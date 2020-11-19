Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar yağdı
Antalya'nın turistik ilçelerinden Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
|19 Kasım 2020 15:25
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İlçe merkezine 68 kilometre uzaklıktaki iki bin metre yükseklikte yer alan Gömbe Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kara bıraktı.
Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Karın yağmasıyla, Yeşil Göl ve Uçarsu bölgesinde güzel manzara oluşturdu.
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