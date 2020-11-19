1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuyumcu isyan etti: Altın yükseldikçe ben fakirleşiyorum

Antalya'da 1 yıl arayla ikinci kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu Feyzi Bulce talihsizliğine isyan etti. İlk soygunda 3 şüpheli tarafından kafasına silahın kabzasıyla vurulup bayıltıldıktan sonra 3 kilo, ikinci soygunda polis kıyafeti giyen bir şüpheli tarafından 2 kilo altını çalınan Bulce, "O kadar kuyumcu varken niye bana? Ben de bir şey anlamadım. Üçüncü olursa kafayı yerim. Son soygunda çalınan altınlarım henüz bulunamadı. Altın yükseldikçe fakirleşiyorum. Çünkü altın yükselince toptancıya fazla para ödemek zorunda kalacağım" dedi.
 19 Kasım 2020 15:28
+Aa- Yazdır
Kuyumcu isyan etti: Altın yükseldikçe ben fakirleşiyorum

Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Feyzi Bulce, bundan 7 sene önce kuyumculuk işine girdi. Yaklaşık 4 yıldır başka mahallede kuyumculuk yapan Bulce, akrabalarının isteği üzerine son olarak Hüsnükarakaş Mahallesi'ndeki bir dükkana geçti. Bulce, bu iş yerinde 1 Kasım 2019 tarihinde içeriye kafasında çorapla giren şüphelilerce kafasına silah kabzasıyla vurularak bayıltıldı ve 800 bin lira değerindeki 3 kilo altını çalındı. Bulce, polisin başarılı operasyonu sonucu kısa sürede şüphelilerin yakalanmasıyla altınlarına tekrar kavuştu.

Henüz 1 yılı dolmadan ikinci soygunu yaşadı

Bulce kuyumculuğa aynı iş yerinde devam ederken 17 Ekim tarihinde iş yerine polis kıyafetli ve kafasında kask olan bir kişi girdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, silahını doğrultarak Bulce'yi koli bandıyla boynundan bantladı, ardından kelepçeledi. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen'i de kelepçeledi. Ardından kuyumcudaki yaklaşık 2 kiloya yakın altını alıp yoldan geçen 42 U 7488 plakalı otomobili durdurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

"Sesini çıkartma seni öldürürüm"

Polisin son soygundaki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, 7 senedir kuyumculukla uğraşan Feyzi Bulce, geçirdiği iki soygunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Tüm malvarlığını satarak bu işe girdiğini belirten Bulce, 1 yıl içerisinde iki sefer soyulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"İlk soygunda, saatleri diziyordum. Birisi kafama silah dayadı. 'Sesini çıkartma seni öldürürüm' dedi. Ben de 'Zaten öldürmeye gelmişsin' dedim. Elimde saatlerle arka tarafa götürdüler ve silahla enseme vurdular. Birisi altın toplamaya gitti, diğerleri üstüme oturdu. O zaman 3 kiloya yakın altın almışlardı. Daha sonra boğuşma yaşadık. Birisini burada yakaladım ama diğerleri kaçtı. Kaçanlar da daha ben karakola varmadan 52 dakikada bulunarak yakalandı. Bütün polis ekiplerinden Allah razı olsun. Mallarımı geri almıştım."

"Sahte altın var burada deyip ifademi aldı"

Son soygunda polis kıyafetiyle gelen kişinin kendisine, 'sahte altın' ihbarıyla sorguya çektiğini anlatan Bulce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahte altın dolaşıyor burada deyince, ben de alakam olmadığını söyledim. Kimliğimi istedi ve ifademi alıp, ekipler gelinceye kadar kelepçe takacağını söyledi. Kimliğe bakarken çay getirmek istedim. Nasıl olsa memurdur dedim. Biz o üniformaya daima saygı gösteririz. Fakat daha sonra tartışma yaşayınca, şüphelendim ve kaskını çıkarmasını istedim. Jeton düşünce, ellerimi ters kelepçeledi. Kayınbiraderim vardı. Onlar da polis sandı. Ben olayı anlayınca eşimin çağrılmasını istedim. Daha sonra kayın biraderimi de kelepçeledi. Arka tarafa götürüp ağzımızı bantladı. Daha sonra gelip altınları alıp kaçtı."

"Altın yükseldikçe fakirleşiyorum"

Yaklaşık 2 kiloya yakın altınının çalındığını söyleyen Bulce, altın fiyatları yükseldikçe zararının da arttığını belirterek, "Alınan mallar işçilikli malzeme olduğu için 1 milyon lira civarında. Gramı o zaman 540 TL idi. Malları yeni indirmiştik. Toptancı parasını illa ki isteyecek. Mecbur bu parayı vereceğim onlara. Altın yükseldikçe fakirleşiyorum. Çünkü altın yükselince toptancıya fazla para ödemek zorunda kalacağım. Kaçan kişinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Allah razı olsun polis çabalıyor ama henüz bir şey bulunamadı" dedi.

"O kadar kuyumcu varken niye bana?"

Bulce, üst üste yaşadığı soygunlar sonrası ailece güven ve korku sorunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu acaba akraba mı, birisi mi gönderiyor, bilen biri mi? O kadar kuyumcu varken niye bana? Ben de bir şey anlamadım. Kimseye zararım yok. Çocuklarım gece bile korkuyor. 'Acaba eve hırsız mı geldi' diyorlar. Korkuyoruz. Herkese o gözle bakıyorum. Üçüncü soygun olursa kafayı yerim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu
19 Kasım 2020 15:31		 Çevre illerden gelip çocukları kullanarak dileniyorlar
19 Kasım 2020 15:10
Şarkıcı, evinin penceresinde gözünden vuruldu
19 Kasım 2020 14:49		 Maske uyarısı yapan görevliyi darbeden kişi gözaltına alındı
19 Kasım 2020 13:53
Kocaeli'de sahilde erkek cesedi bulundu
19 Kasım 2020 13:19		 İş başvurusu için gitti, bıçaklanarak öldürüldü
19 Kasım 2020 13:13
TSK'dan OHAL sonrası 5 bin 587 FETÖ mensubu ihraç edildi
19 Kasım 2020 12:29		 Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
19 Kasım 2020 11:52
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
19 Kasım 2020 11:24		 AK Parti'li Karaaslan'dan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama
19 Kasım 2020 10:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:34 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı16:30 - Salda Kayak Merkezi, bembeyaz oldu16:28 - Bodrum Belediye Başkanı hakkında şaşkına çeviren suç duyurusu!16:23 - İzmir'deki geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi16:20 - Erdoğan, Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti16:14 - Merkez'den gecelik borç verme faiz oranına ilişkin duyuru
16:08 - Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı adayı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu16:05 - Görenler şaşkına döndü! Bu parayı insanlar görmeye geliyor16:04 - 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı16:01 - Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü15:59 - Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi15:56 - Seben Gölü'nün suları çekilince eski yapılar ortaya çıktı
15:51 - ÖSYM'nin sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak15:48 - TOKİ'den tapu devri işlemlerinde 'online' kolaylık15:44 - Alevlerden kaçmak için balkondan atladı15:41 - 21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: Yakışıklı çekin15:38 - Pandemi ayna satışlarını patlattı
15:35 - 2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
afyon 2
factoring 1
arz 1
Bretton Woods Sistemi 1
salonu da balkona katak mı 5
tv izleyerek uyuyan insan 1
Damping 1
Floridada sahile vuran cansız manken 1
dış borç 1
anlaşılmayacak olan konu 2
SON İLANLAR
Pütürge Belediyesi Memur Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam