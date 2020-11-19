Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde havadan fotoğraf çekimi yapıldığını bildirdi.
|19 Kasım 2020 15:59
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Salda Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
19 Kasım 2020 16:30
|Bodrum Belediye Başkanı hakkında şaşkına çeviren suç duyurusu!
19 Kasım 2020 16:28
|İzmir'deki geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi
19 Kasım 2020 16:23
|Görenler şaşkına döndü! Bu parayı insanlar görmeye geliyor
19 Kasım 2020 16:05
|Seben Gölü'nün suları çekilince eski yapılar ortaya çıktı
19 Kasım 2020 15:56
|Alevlerden kaçmak için balkondan atladı
19 Kasım 2020 15:44
|Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar yağdı
19 Kasım 2020 15:25
|Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
19 Kasım 2020 14:01
|Bakan Varank: Gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz
19 Kasım 2020 13:55
|Bu lezzet başka yerde yok, sadece sabahları bulunuyor
19 Kasım 2020 13:42