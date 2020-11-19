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2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı

Şifre yönetimi işi yapan NordPass şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, internet kullanıcıları tarafından kullanılan en kötü şifre her yıl olduğu gibi "123456" oldu.
 19 Kasım 2020 15:35
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2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı

Covid-19'un insanları evde kalmaya zorlamasıyla internette geçirilen vakit arttı. Birçok siteye giriş için istenen şifreyi doğru seçmek teknoloji kullanıcıları için en büyük zorluklardan biridir.

Farklı her hesap için güçlü ve benzersiz bir parola oluşturmak çoğu kullanıcı için epey zor geliyor. Benzer ve basit şifreleri kullanmak da kullanıcıların kişisel bilgilerini riske atıyor. Kullanıcılar şifre seçmek konusunda yaratıcılıklarını zorlamazken, genel itibarıyla hatırlanması kolay, basit ve kısa şifrelere yöneliyorlar.

Panama merkezli şifre yönetim şirketi NordPass tarafından yapılan araştırmada 275 milyon 699 bin şifre incelendi. Şifrelerin yüzde 56 sının aynı şifreler olduğunu tespit eden şirket, sadece 122.894.788 veya yüzde 44'ünün benzersiz olduğunu söyledi.

2,5 MİLYONDAN FAZLA KULLANILDI

2020 yılının en kötü şifrelerini sıralayan şirket, 200 şifre arasında 2,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kalan "123456" birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 961 binden fazla kişi tarafından kullanılan ve 7,8 milyondan fazla ihlale maruz kalan "123456789" yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan "picture1", en yaygın 200 şifre listesinde diğerlerine nazaran daha güvenli görülürken dördüncü sırada İngilizce şifre anlamına gelen "password", beşinci sırada ise "12345678" geldi. İlk 10 arasında "111111," "123123," "12345," "1234567890" ve son olarak Portekizce "şifre" anlamına gelen "senha" yer aldı.

NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond, "İlk on sıradaki şifrelerden sekiz tanesi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir. Senha 10 saniye içerisinde, picture1 ise 3 saat içerisinde hacklenebilir" ifadelerini kullandı.

Listeye göre 2020'nin en kötü 20 şifresi ise şu şekilde:

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha

11. 1234567

12. qwerty

13. abc123

14. Million2

15. 000000

16. 1234

17. iloveyou

18. aaron431

19. password1

20. qqww1122
NTV
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