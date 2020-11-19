Pandemi ayna satışlarını patlattı
|19 Kasım 2020 15:38
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Pandemi döneminde insanların evlerinde daha uzun vakit geçirmesinin ayna ve mobilya sektörünü olumlu yönde etkilediğini belirten sektör temsilcileri pandeminin satışları olumlu yönde etkilediğine dikkat çektiler. Evde uzun zaman geçiren hatta bir dönem tamamen eve kapanan tüketicilerin yaşam alanlarında değişikliğe gittiklerini belirten Ayna Dükkanım Yetkilisi Çağdaş Çelik "Tüketiciler evde uzun zaman geçirdikleri için hatta bir dönem hiç çıkmadıkları için yaşam alanlarında değişiklik arayışına girdi. Salgınla birlikte bankaların düşük faizli kredi desteğini de katarsak evde kalma süresinin artması ayna ve mobilya sektöründe canlanma meydana getirdi. Bu dönemde Bu dönemde ev dekorasyonu zaman geçirmek için iyi bir oyalanma aracı oldu. Eskiyen mobilyalar aynalar halılar duvar boyaları değişti. Pandemi döneminden çoğu kişi evini yenileyerek çıktı. Ayrıca bu dönemde düşük faizli destek kredileri de insanları bu yönde teşvik etti " şeklinde konuştu.
Pandemi döneminde yeni tasarımlar ortaya çıkardıklarını söyleyen Çelik "Bu yeni dönemde de firma olarak ortaya yeni tasarımlar çıkarmaktan geri kalmadık" dedi.
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