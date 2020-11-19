21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: Yakışıklı çekin
|19 Kasım 2020 15:41
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Edinilen bilgiye göre il genelinde son 4 ay içerisinde meydana gelen 21 otodan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Oğuz T.'nin (24) hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Oğuz T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Sağlık kontrolüne götürülen Oğuz T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.
Öte yandan şansın araçların kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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