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21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: Yakışıklı çekin

Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlık için otomobillere girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülenirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.
 19 Kasım 2020 15:41
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Edinilen bilgiye göre il genelinde son 4 ay içerisinde meydana gelen 21 otodan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Oğuz T.'nin (24) hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Oğuz T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Sağlık kontrolüne götürülen Oğuz T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

Öte yandan şansın araçların kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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