Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü
İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.
|19 Kasım 2020 16:01
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