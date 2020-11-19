Erdoğan, Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.
|19 Kasım 2020 16:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, tarihi Vaniköy Camii'nde incelemelerde bulundu https://t.co/RT1SbkwBmc pic.twitter.com/5nNNSbApcrT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 19, 2020
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