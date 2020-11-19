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Emekli öğretmen birikimi ile 5 solunum cihazı aldı

Korona virüs salgınına yakalanarak hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar için kullanılan solunum cihazları için Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 5 adet solunum cihazı bağışı yaptı.
 19 Kasım 2020 17:08
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Emekli öğretmen birikimi ile 5 solunum cihazı aldı

Korona virüs salgınına yakalanarak hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar için kullanılan solunum cihazları için Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 5 adet solunum cihazı bağışı yaptı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak "İşimiz olmadığı halde sokaklara çıkmayalım" dedi.

Korona virüs salgını sonrasında bir çok ilde hastanelerde yatan vatandaşlar entübe edilerek sağlıklarına kavuşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Türkiye'de üretilen solunum cihazları Türkiye'nin dört bir yanında ki şehirlerde hastanelere gönderilirken, Düzce'de 94 yaşındaki isminin açıklanmasını istemeyen emekli öğretmen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışı yapmak istedi. Yıllardır Kızılay'a bağış yapan kadın yine bağışı Kızılay üzerinden yapmak istedi. Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, 94 yaşındaki bağışçı ile görüşerek Türkiye'de üretilen solunum cihazlarının alımı ve temini konusunda çalışma yaptı. Bağış yöntemi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne Türkiye'de üretimi yapılan 5 adet solunum cihazı Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a teslim edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın "Korona virüs sürecinde özellikle yoğun talebin olduğu bu süreçte ciddi anlamda hasta sayılarının arttığı ve yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç olan bir ortamda Kızılay olarak ne yapabiliriz üzerine çalışmalar yaptık. Daha önce bir çok kez Kızılayımıza bağış yapan 94 yaşındaki bir teyzemiz var. Sağ olsun oradan böyle bir teklif geldi. Kızılay üzerinden hastanede ki bir ihtiyacın giderilmesi ile ilgili faydamız dokunabilir mi diye sormuştu. Bugün yerli üretim olan solunum cihazlarımızdan 5 adedini bugün hastanemize bağışladık" ifadelerini kullandı.

Dr. Yılmaz "Bizi mutlu eden bir durum"

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Düzce Kızılay Şubesi yaklaşık 400 bin lira bedeli olan 5 tane solunum cihazını hastanemize bağışlıyorlar. Devletimizin her türlü cihazı almak için tabi ki gücü var. Ama bu gibi pandemi sürecinde yoğun geçen süreçte bu tarz bir bağışın olması bu tarz bir desteğin olması gerçekten hem sağlık çalışanlarımızı hem de bizi çok mutlu eden bir durum" dedi.

Yılmaz "İşimiz olmadığı halde sokaklara çıkmayalım"

Korona virüs salgını nedeni ile artan vak'alar sonrasında da açıklamalarda bulunan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "İşimiz olmadığı sürece dışarıda bir ortamda bulunmak için ev dışında bir ortamda bulunmak için çaba sarf etmeyelim. Mümkün olduğu kadar kısa sürede işimizi görüp kendi yaşam alanımıza geri dönelim. Korona virüse yakalanıp çok rahat bir şekilde geçiren hastalarımız olduğu gibi çok zorluk çeken hastalarımız da var. Bunların hepsini görüyoruz yaşıyoruz. Solunum cihazlarına ihtiyaç duyan hastalarımız da oluyor. Bu yüzden sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar kişisel yaşam alanımızdan uzaklaşmayalım" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından solunum cihazları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne teslim edilerek kullanıma hazır hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı
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