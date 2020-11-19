İBB, Ak Partili Ümraniye Belediyesine 4 milyon lira ceza kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Ümraniye Belediyesine ait araçlara kestiği cezalar meclis gündemine taşındı.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Oturumda AK Partili İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer tarafından, İBB'nin Ümraniye Belediyesi araçlarına kestiği cezaya ilişkin başkanlık makamına cevaplanması için soru önergesi verildi.

Tuncer, Ümraniye'de yaptıkları 3 cami inşaatı ve bir cemevi ile ilgili tadilat, fuar ve sergi alanı, Ümraniye Belediyesinin önünde bulunan 350 araçlık otopark ve park yapımı işini sürdürdüklerini belirtti.

Buradan çıkan malzemeleri Ümraniye'nin Hekimbaşı bölgesinde Ümraniye Belediyesi'nin rezerv alanı olarak kullanmış oldukları depolama alanlarına döküldüğünü bildiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu depolama alanlarına dökmüş olduğumuz hafriyatlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nin resmi araçlarına ve ilgili şirketin araçlarına anlamsızca cezalar yazmaktalar. Bir araca kesilen ceza 265 bin lira. İkincisi 531 bin lira. En son kesilen ceza da 796 bin lira. Sadece bir araca kesilen ceza bu. İBB'nin kamu yararına yapılan bu çalışmalara kestiği cezalar hasmane bir tavır kokuyor. Ümraniye Belediyesi'nin kamu yararına yaptığı işlerde kullanılan araçlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 4 milyon 889 bin lira ceza kesilmiştir."

Tuncer, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'le konuyu görüştüğünü ve Demir'in de duruma müdahale edeceğini bildirdiğini anlattı. Tuncer, buna karşın hala ceza kesilmeye devam edildiğini bildirerek sorunun çözümünü talep etti.

Önergenin başkanlık makamına havalesine oybirliğiyle karar verildi.