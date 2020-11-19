1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bıçak kemiğe dayandı

Yasaklarla birlikte durumun vahametinin anlaşılması gerektiğini belirten Özlü, "Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak. Artık bunu hep birlikte içselleştirmeliyiz, virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Sosyal alanlar ve kamusal alanlarda dikkat etmemiz gereken hususlar ile ilgili yaptırımlar bizi biraz daha bu konuda zorlayacak; ama kendi evlerimizde, kendi aile içi birlikteliklerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
 19 Kasım 2020 17:24
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Youtube ve Twitter hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerin yeterli olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Özlü, alınan tedbirlerin yeterli olup olmayacağının merak edildiğini belirterek, "Umarım yeterli olur. Bu biraz bize de bağlı. Sadece idari tedbirler ile bir pandemiyi durdurmak mümkün olmaz. Toplumun da katılması, destek vermesi lazım" dedi.

'ALINAN TEDBİRLER BAYPAS EDİLMİŞ OLUR'

Her alanın denetlenemeyeceğini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Bu süreçle ilgili kamusal alanları denetleyeceğiz. Mesela sokağa çıkma yasağında birisi bu yasağı ihlal ederse yaptırımlara maruz kalacak. Yasağın uygulanacağı diğer alanlar ile ilgili denetim, yaptırımlar uygulanacak; bunlarda sorun olmaz. Ama bulaşma sadece buralarda olmuyor. Ev içi buluşmalar, ev içi toplanmalar buralar Türkiye'de bulaşmanın olduğu sıcak alanlar. Aile içi bulaşlar Türkiye'de çok fazla. Diyelim ki hafta sonu insanlar hava karardığında sosyalleşmek için restoranlara, kafelere, sinemalara gidiyorlardı. Ya da eş-dost buluşup keyifli vakit geçiriyorlardı. Şimdi çıkamayacaklar evden. Şimdi evde kalınca da birbirlerini evlere davet edebilirler, bir arada olmak isteyebilirler. Özellikle aynı apartmanda, aynı sitede oturanlar ya da mahallede yakın oturanlar bir araya gelmek isteyebilirler. 'Çay demledim gelin, birlikte çay içelim', 'çayı koy geliyoruz', 'maç var birlikte maç izleyelim', 'yaş günü yaptık, gelin pasta keselim' bu tür davetler, bir araya gelmeler olursa alınan tedbirler baypas edilmiş olur, kısa devre olur. Alınan idari kararların etkili olması için, salgının durdurulması için biz de vatandaş olarak bu konuda duyarlı olmalıyız."

'YASAKLARA GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ'

Özlü, tedbirlerin amacının kalabalıklaşmayı, karşılaşmayı, bulaşı azaltmak olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla evde oturmalıyız, eve de kimseyi almamalıyız. Evde de hane halkının dışındaki kişiler ile bir araya gelmek güvenli değil. Sokağa çıkmayız ama evde bulaşma devam edebilir. Hepimizin bu konuda sürece destek vermesi gerekiyor. Bunu yapmazsak bizi zora sokacak, canımızı yakacak radikal kararlara, yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Yasaklarla birlikte durumun rehavetinin anlaşılması gerektiğini belirten Özlü, "Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak. Artık bunu hep birlikte içselleştirmeliyiz, virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Sosyal alanlar ve kamusal alanlarda dikkat etmemiz gereken hususlar ile ilgili yaptırımlar bizi biraz daha bu konuda zorlayacak; ama kendi evlerimizde, kendi aile içi birlikteliklerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor
19 Kasım 2020 18:13		 3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı
19 Kasım 2020 18:02
Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor
19 Kasım 2020 17:59		 Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu
19 Kasım 2020 17:45
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'yerli aşı' açıklaması
19 Kasım 2020 17:34		 Koronavirüsü ikinci kez yenen başkan görevine başladı
19 Kasım 2020 17:29
Emekli öğretmen birikimi ile 5 solunum cihazı aldı
19 Kasım 2020 17:08		 Tava ciğerin 'UNESCO' yolculuğu ciğercileri sevindirdi
19 Kasım 2020 16:43
Salda Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
19 Kasım 2020 16:30		 Bodrum Belediye Başkanı hakkında şaşkına çeviren suç duyurusu!
19 Kasım 2020 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:25 - 'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'18:21 - CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı18:20 - CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti18:18 - 170 milyon liralık proje Van Gölü'ne nefes olacak18:13 - Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor18:06 - Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor
18:02 - 3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı17:59 - Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor17:57 - RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması17:50 - Binbir zahmetle yapılıyor; litresi 100 TL'ye satılıyor17:48 - Sakarya'da toplu ulaşıma zam17:45 - Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu
17:42 - Altının gram fiyatında yüzde 2,76 düşüş17:41 - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk17:40 - İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak17:37 - 'İstanbul Sinema Okulu' başvuruları başladı17:36 - Ercüment Ovalı'dan hala ses seda yok!
17:34 - TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'yerli aşı' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nüdist 6
faiz 4
bilgi ekonomisi 1
Bretton Woods Sistemi 1
Bakırköylü Tutku Filizli 1
18.11.2020 macaristan vs türkiye maçı 3
adaçayı ve ebegümeci gargarası 4
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 3
less is more 1
Rasim Sayan Mehmet Sinan Kılıç 1
SON İLANLAR
Karayaka Belediyesi İşçi Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam