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Akşener'den Çakıcı'nın tehditlerine ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine ilişkin, "Savcılığın soruşturma açtığına dair haber geldi ve ben bunu olumlu karşılıyorum" dedi.
 19 Kasım 2020 17:27
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Akşener, ziyaretinden dolayı Karamollaoğlu'na teşekkür ederek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidine ilişkin bir soru üzerine, "Savcılığın soruşturma açtığına dair haber geldi ve ben bunu olumlu karşılıyorum. Fakat Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın bu tavra karşı herhangi bir söylemi veya tutumu olmadı. Siyasetçi, siyasetçinin dostu olmak durumundadır. Bunun, milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görmekte olduğumu belirtmek isterim. Tüm siyasetçiler çeşitli dönemlerde tehditler aldı. Bugüne kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Tehditle ilgili küçük bir ortağın tavrı ortaya çıktı ve tehdide sahip çıkıldı. Bunu da milletimizin dikkatine sunmak isterim" dedi.

'TÜRKİYE BİR FAKİRLİK KAPANINA GİRDİ'

Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararına da değinen Akşener, "Piyasalara önce yüklendi sonra piyasalar bu arkadaşların bileğini büktü. Beklentiye uygun bir sonuç açıklandı. Dünyada faiz 0 ile 1 arasındayken Türkiye'de resmi anlamda yüzde 20 ile 22 civarında faizle karşı karşıya kaldığı bir sistemin, faiz sebep, enflasyon sonuç teorisiyle de uyuşmadığı ortaya çıktı. Türkiye bir fakirlik kapanına girdi, çıkamıyor. Bu sistemin Türkiye'yi uçuruma götürdüğünü gördük" diye konuştu.

ANAYASA İDDİALARINA YALANLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin, "Adil olacağız' demek kolay. Ama birisi adaleti çiğnediği zaman bu sizden biri de olsa onun hakkında işlem yapabiliyorsanız işte o zaman 'Türkiye'de adalet vardır'' ifadesini kullandı.

Akşener, açıklamalarının ardından salondan ayrılırken, birlikte Anayasa yaptıkları iddialarını yalanladı. Karamollaoğlu ise "Millet ittifakının prensipleri için bir araya gelmiştik, onu karıştırıyorlar" dedi.
DHA
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