1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'yerli aşı' açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin koronavirüse (Kovid-19) karşı en verimli aşıyı geliştirme konusunda aday ülkelerden birisi olduğunu söyledi.
 19 Kasım 2020 17:34
+Aa- Yazdır
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'yerli aşı' açıklaması

Ege Üniversitesi ve Aşı Bilimi Derneği'nin düzenlediği 3. Uluslararası Aşı Bilimi Webinarı'na katılan Prof. Dr. Mandal, bilim insanlarının Kovid-19'a karşı aşıyı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Prof. Dr. Mandal, salgın döneminde sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını, bilim insanlarının da hastalığa çare bulmak için aralıksız mesai harcadığını dile getirdi.

"BELKİ İLK AŞIYI BULAN BİZ OLMAYACAĞIZ AMA..."

TÜBİTAK bünyesindeki Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mandal, şöyle konuştu:

"Bu dönem, tüm insan kaynakları ve disiplinlerimizle bu sürecin içindeyiz. 49 farklı kuruluşta görev yapan 436 araştırmacı şu an bu ülke ve insanlık için aşı geliştirmek amacıyla çalışıyorlar. Kovid noktasında belki ilk aşıyı bulan biz olmayacağız ama en verimli aşıyı bulma noktasında biz ülke olarak adayız. Bu konuda hocalarımıza güveniyoruz."

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında 17 projenin yürütüldüğünü de belirten Mandal, "Aşı kapsamında değerlendirirsek 8 aşı çalışması var. Bunların 4'ü klinik faz çalışması aşamasında. Ülkemiz her bir aşamayı bu esnada öğreniyor. Diğer 4 aşımız da yakın zamanda hayvan deneylerini tamamlama aşamasına gelecek. Bu gerçekten ülke için bir başarıdır." dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite olarak aşı faaliyetleri konusunda uzun yıllardır çalışma yaptıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın oluşturduğu platformda da bölgedeki akademisyenlerle Kovid-19'a karşı DNA aşısı geliştirme çabası içinde olduklarını belirten Budak, "Yerli ve milli aşı bizim için çok önemli. Bunu Türk bilim adamlarının yapabileceğine de inanıyoruz. Devletimiz, Bakanlığımız, başta Cumhurbaşkanımız, TÜBİTAK ve YÖK başkanlarımız bu konuya özel önem veriyorlar. Türk bilim adamları bu aşı geliştirme çalışmasına uzun vadeli bakmalı diye düşünüyorum." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise Kovid-19'un tehlikeli bir hastalık olduğunu kaydetti.

Dünyada 57 milyon insanın bu hastalığa yakalandığını ve 1 milyon 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gürüz, "Ege Üniversitesi hızlı Kovid-19 DNA aşısı geliştirmek için yola çıkan ekibin bir parçası olarak ticari kaygıdan uzak, sadece bilimsel kriterleri karşılayan en iyi aşıların Türk bilim insanlarınca üretileceğine inancım tamdır. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bize katkı koyan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor
19 Kasım 2020 18:13		 3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı
19 Kasım 2020 18:02
Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor
19 Kasım 2020 17:59		 Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu
19 Kasım 2020 17:45
Koronavirüsü ikinci kez yenen başkan görevine başladı
19 Kasım 2020 17:29		 Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bıçak kemiğe dayandı
19 Kasım 2020 17:24
Emekli öğretmen birikimi ile 5 solunum cihazı aldı
19 Kasım 2020 17:08		 Tava ciğerin 'UNESCO' yolculuğu ciğercileri sevindirdi
19 Kasım 2020 16:43
Salda Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
19 Kasım 2020 16:30		 Bodrum Belediye Başkanı hakkında şaşkına çeviren suç duyurusu!
19 Kasım 2020 16:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:25 - 'Ağbal, TCMB'nin kredibilitesini önemli oranda yükseltti'18:21 - CHP Hatay İl Başkanı Kovid-19'a yakalandı18:20 - CHP'li Şener: PTT, 900 milyon lira zarar etti18:18 - 170 milyon liralık proje Van Gölü'ne nefes olacak18:13 - Türkiye'yi 'güvenli' bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor18:06 - Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor
18:02 - 3 düve ile hayvancılık sektörüne atılan aile ihracata başladı17:59 - Ustası bile tarifini bilmiyor! Türkiye'nin dört yanına satılıyor17:57 - RTÜK'ten 'sosyal medya paylaşımları' açıklaması17:50 - Binbir zahmetle yapılıyor; litresi 100 TL'ye satılıyor17:48 - Sakarya'da toplu ulaşıma zam17:45 - Eskişehir'de 'HES kodu' kuyruğu
17:42 - Altının gram fiyatında yüzde 2,76 düşüş17:41 - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: HDP ile masaya oturduk17:40 - İBB, 300 metrobüs için 90 milyon avro kredi alacak17:37 - 'İstanbul Sinema Okulu' başvuruları başladı17:36 - Ercüment Ovalı'dan hala ses seda yok!
17:34 - TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'yerli aşı' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığından idari izin ve esnek çalışma yazısı
Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
Bir 4/B sözleşmeli daha kadro davasını kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salonu da balkona katak mı 5
Centilmenlik anlaşması 6
Boyanın rengi kuruyunca nasıl olur 1
Elektronik Bileklik 1
İnternetten ikinci el ilaç satılması 3
17.11.2020 baskonia vs fenerbahçe maçı 1
euroleague 2020-2021 sezonu 2
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 3
krizi fırsata çevirmek 3
bilgi ekonomisi 1
SON İLANLAR
Karayaka Belediyesi İşçi Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam