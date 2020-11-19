Ercüment Ovalı'dan hala ses seda yok!
|19 Kasım 2020 17:36
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Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi.
Vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü, ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar süratle devam ediyor.
On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler üç faz olarak gerçekleştirdikleri aşı çalışmalarının başarılı sonuçlarını açıklamaya başladı
AŞIDA OLUMLU SONUÇLAR VAR
Yapılan çalışmalarda birçok biyotıp kuruluşu, aşı için umut verici haberler verdi.
Bugüne kadar üçüncü fazının sonucu açıklanan üç aşı da yüzde 90'ın üzerinde olumlu sonuç alırken, 1 aylık bir süre zarfında sonuç açıklaması beklenen birçok şirket daha var.
ERCÜMENT OVALI'DAN SES YOK
Türkiye'de ilk vakalar görüldükten sonra Türk kamuoyuna aşıyı bulduğuna dair imalarda bulunan daha sonra suskunluğa gömülen Prof. Dr. Ercüment Ovalı hala sessiz.
En son Dornaz Alfa ilacını koronavirüs tedavisi için öneren akabinde kendisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz." demesinden sonra açıklama yapmayan Ovalı'dan çalışmalarıyla ilgili haber bekleniyor.
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